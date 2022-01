Fuori dal Coro, Massimo Cacciari sbotta contro i virologi: "Finiamola con questo discorso terroristico"

26 gennaio 2022 a

Massimo Cacciari perde le staffe. Accade a Fuori dal Coro nella puntata in onda martedì 25 gennaio su Rete 4. Qui il filosofo ex sindaco di Venezia giudica "illegittime e gravi le discriminazioni nei confronti dei No vax". In collegamento con Mario Giordano, Cacciari si scaglia contro chi accusa i non vaccinati: "Finiamola con questo discorso puramente terroristico che la colpa del Covid che continua è di quel dieci per cento che ancora non si è vaccinato".

Le posizioni di Cacciari sulla libertà di vaccinarsi o meno e la sua contrarietà al Green pass sono ben note. In ogni caso lui di fronte alla legge non si tira indietro, tanto da ammettere di aver ricevuto la terza dose di vaccino. "Ognuno di noi, poi, può avere opinioni diverse sulle cause di questa situazione di emergenza, in tutti i campi, e sulle sue prospettive politiche. Mi sono vaccinato e mi sarei vaccinato ugualmente senza questa politica accentratrice, paternalistica, semi-autoritaria", aveva già detto aggiungendo che per la sua scelta è stato preso di mira.

Tante infatti le critiche e gli insulti. Molti dei quali accusano Cacciari di aver cambiato idea sul Covid. Ma lui ha precisato: "Il giudizio sul vaccino e la sua utilità non c'entra nulla con quello sugli strumenti adottati per combattere il Covid e meno ancora sulla politica sanitaria di questo governo e di quelli passati".

