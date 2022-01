C'è posta per te, Carmen e Luigi dalla De Filippi? Minacce e un'orribile storia di soldi: subito dopo finisce in disgrazia

Fra 26 gennaio 2022 a

C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, non finisce il sabato sera. Le sue storie, che da 25 anni conquistano gli italiani, continuano anche in Rete: i telespettatori sono curiosi di sapere quello che accade dopo la puntata.

Ad esempio la storia di Carmen e Luigi, protagonisti della puntata di C’è posta per te in onda sabato 22 gennaio 2022, continua a far parlare: i due non si parlano più. La registrazione della puntata è avvenuta la scorsa estate ed i due hanno provato a ricostruire quel rapporto ormai sfilacciato, ma hanno litigato nuovamente. Luigi è stato intervistato da Fanpage insieme alla compagna Nunzia (c'era anche lei nella puntata di Maria De Filippi).

Luigi e Carmen sono ai ferri corti. Secondo le ultimissime indiscrezioni, pare che Luigi abbia detto che sua figlia si sia rivolta a C'è posta per te solo per visibilità. Insomma, ci sarebbe la voglia di inseguire la popolarità dopo una storia molto travagliata. Nunzia, invece, attacca la figlia di Luigi: “Mentre l’ex moglie diceva di non avere soldi, un sabato si andarono a fare un tatuaggio. Poi quando Carmen si fidanzò con Valentino voleva che il padre la accompagnasse sempre, diventò un taxi”.

Ma nel corso dell'ultima puntata del programma arriva anche una vicenda legata ai soldi: Luigi è accusato di non aver pagato per anni gli alimenti a Carmen, all’altra figlia e all’ex moglie. Una storia che è finita in Tribunale. Intanto, l’uomo precisa a Fanpage: “Io non posso andare a rubare per darle i soldi, io vivo diversamente da come vivono loro. Spesso ho messo da parte Nunzia per accontentare le mie figlie. Dicono di avere problemi, che non possono andare avanti. Dopo il programma hanno proposto un lavoro a Carmen e Valentino, a lei come cassiera a lui come scaffalista, e non hanno accettato, allora mi chiedo: hanno o non hanno problemi economici?”

Ma Nunzia, l'attuale compagna di Luigi, sarebbe stata minacciata ed offesa dopo la puntata. “Carmen ha detto che me ne sono andato quando aveva 13 anni, questo non significa che avevo l’amante. La gente ora critica Nunzia, ho chiamato i carabinieri per tutelarla, abbiamo un bambino di due anni. La stanno minacciando”, racconta l'uomo.

