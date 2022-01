Giorgio Mastrota, bomba sui colleghi: "Volete i nomi? Gerry Scotti e Paolo Bonolis". Soldi, roba pesantissima

26 gennaio 2022 a

Giorgio Mastrota a breve, Covid permettendo, si sposerà con la compagna Floribeth Gutierrez. “Da due anni rimandiamo a causa Covid, a maggio ci riproveremo: rito civile e poi festa in agriturismo con sciatt e pizzoccheri”, ha raccontato. Mastrota da anni si è trasferito a Bormio dove ha anche aperto un negozio di prodotti tipici della zona. Con lui, oltre alla sua compagna, ci sono i due figli avuti da lei, Matilde e Leonardo. Quelli invece avuti dall’ex Natalia Estrada, Natalia, e dall’ex Carolina Barbosa, Federico, abitano altrove: la primogenita a Chamonix e il ragazzo a Milano Design. In Valtellina, Mastrota è contento: “Qui è una meraviglia, mi sento sempre in vacanza. A Milano ci vado solo uno o due giorni a settimana per registrare le mie cose, oppure ogni tanto per un weekend tutti insieme, da turisti controcorrente”.

Da ormai 30 anni è il volto per eccellenza delle promozioni sul piccolo schermo. Inizialmente ha avuto qualche titubanza, desiderando di fare qualcosa di più. Ma poi ha capito che quel lavoro gli piaceva. Quando gli si dice che alcuni sostengono che sia il più ricco della televisione, lui ride su: “Io il più ricco della tv? Sì, ricco di spirito. I ricchi della tv, quelli veri, sono altri: Scotti, Bonolis, ce ne è una sporta prima di me…”, ha svelato.

Mastrota ha comunque sottolineato di aver guadagnato bene in 30 anni di carriera. Ha anche raccontato di aver ricevuto diverse offerte da parte di vari reality a cui ha detto no. “Che ne so, magari faccio cinque mesi su un’isola, poi torno e a vendere i materassi trovo un altro bravo come me”, ha concluso.

