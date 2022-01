C'è posta per te, ricordate Carmen e Luigi Onorato? Situazione precipitata: spuntano pesanti insinuazioni

26 gennaio 2022 a

Colpo di scena dopo C'è posta per te, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di sabato 22 gennaio sono stati protagonisti Luigi e Carmen Onorato. A portare il padre in trasmissione, la figlia Carmen. Stando a quanto raccontato dalla ragazza, i due non parlavano da tempo. Dietro ai rapporti tesi la separazione dei genitori. La puntata però si è conclusa con il lieto fine: Luigi ha deciso di aprire la busta e riabbracciare la figlia. Poi in settimana qualcosa è successo.

"Dicono di avere problemi - spiega Luigi a Fanpage -, che non possono andare avanti. Dopo il programma hanno proposto un lavoro a Carmen e Valentino, a lei come cassiera e a lui come scaffalista, e non hanno accettato. Allora mi chiedo hanno o non hanno problemi economici?". La situazione tra padre e figlia sarebbe dunque precipitata. D'altronde Luigi temeva di ricominciare discussioni sui soldi e di ricevere pressioni.

Nonostante le promesse della figlia, tutto sarebbe tornato alla "normalità", con Luigi che sarebbe disperato perché non può dare soldi che non ha. Ma il dramma va oltre, perché molte critiche dopo l'ospitata dalla De Filippi sono arrivate anche alla compagna Nunzia. "Ho chiamato i Carabinieri per tutelarla, abbiamo un bambino di due anni. La stanno minacciando".

