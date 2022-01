Striscia la notizia, Giuliano Amato e il siluro vista Quirinale: "Ricordate al bancomat?". Valanga di insulti

27 gennaio 2022 a

C'è anche Giuliano Amato nella corsa al toto-Colle. Il suo nome gira da qualche mese, e nonostante le ritrosie e le freddezze nel centrodestra così come nel centrosinistra (vedi alla voce Movimento 5 Stelle), secondo Striscia la notizia e vari retroscena incrociati il Dottor Sottile, due volte premier tra 1992 e 2001, spera ancora in una grossa sorpresa nell'urla del Quirinale.

Enrico Letta ha ammesso davanti ai grandi elettori del Pd che il nome di Amato è stato fatto alla controparte, e che il centrodestra per ora avrebbe declinato. Motivo? Il passato piuttosto controverso del candidato ex socialista, da quarant'anni protagonista silenzioso della nostra politica, tra ruoli di primissimo piano e improvvisi (ma molto parziali) inabissamenti.





Amato e il prelievo forzoso nottetempo: guarda il video di Striscia la notizia

Ripercorrendone la carriera, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci parte dal tam tam per finire con l'atto politico che probabilmente costerà la poltronissima ad Amato: il famigerato "prelievo forzoso nottentempo" dal conto corrente degli italiani. "Aveva risolto la crisi nel 1992", ricorda Ezio Greggio - andando direttamente nelle tasche dei contribuenti. L'immagine è suggestiva: un italiano si presenta al bancomat, infila la tessera e... Zac, ecco Amato: "Buongiorno, sono il nuovo servizio bancario. Il BancoAmat, la informo che tutti i suoi risparmi me li sono beccati io per la finanziaria". I cittadini lo avevano ringraziato con grandi dimostrazioni d'affetto, chiosa Greggio: "Sì, un occhio nero".

