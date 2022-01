Sanremo 2022, clamoroso assist ad Amadeus: Inter-Milan? Lo strano intreccio tra Rai e Serie A

27 gennaio 2022 a

Il derby Inter-Milan di Serie A si giocherà sabato 5 febbraio alle ore 18 e durante la serata finale di Sanremo si giocherà, invece, Fiorentina-Lazio, partita con meno appeal quando si parla di ascolti. Sarà contento il conduttore Amadeus che vede così il sabato festivaliero libero dalla concorrenza sportiva di una partita come la stracittadina di Milano. Un clamoroso "favore" alla Rai, insomma da parte di Dazn e Lega Calcio. Ma il discorso è reciproco: gli ascolti, insomma, sarebbero calati per tutti in caso di eventi sovrapposti.

La Lega Serie A ha infatti reso noti anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato e quello che ne è venuto fuori è un calendario che può soddisfare il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, al via martedì 1 febbraio su Rai1. Il festival non sarà insidiato da partite di calcio pericolose. Non sono previste competizioni europee (Champions, Europa, Conference League riprenderanno due settimane dopo), i quarti di finale di Coppa Italia si giocheranno solo dall’8 febbraio (in chiaro, sulle reti Mediaset), né tantomeno sono in programma turni infrasettimanali di campionato.

Evitata la ‘concorrenza’ del calcio, ad Amadeus non resta che lo scoglio dell'elezione del Presidente della Repubblica. Amadeus spera che svenga eletto il prossimo Capo dello Stato prima di martedì In caso contrario, le inevitabili variazioni di programmazione potrebbero avere conseguenze sulle lunghe dirette del Festival.

