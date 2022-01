Striscia la Notizia, "ti sei fatto il trapianto?". Clamoroso, Enrico Lucci umilia Giuseppe Conte

27 gennaio 2022 a

Dopo il diverbio con Vittorio Sgarbi, che lo ha letteralmente mandato a quel paese, Enrico Lucci trova le sue nuove "prede". Il nuovo inviato di Striscia la Notizia questa volta ha puntato Giuseppe Conte, uno dei grandi protagonisti di questi giorni, con tutti i parlamentari e i leader di partito impegnati a eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Il servizio del tg satirico si concentra proprio su questo.

I partiti continuano a essere in stallo, nessun nome sembra mettere tutti d'accordo. Anche la quarta votazione, infatti, si è risolta con un nulla di fatto. Una nuova fumata nera. Nel frattempo su Canale 5, nel servizio in onda questa sera, Enrico Lucci entra in missione per convincere i politici italiani a tirare per le lunghe l’elezione del prossimo capo dello Stato: "Altrimenti noi che facciamo?", chiede in maniera sarcastica. Non solo Conte, però. Nel suo mirino finiscono anche Pier Luigi Bersani, Mario Monti, Giovanni Toti e Laura Boldrini.

Il nuovo inviato del tg satirico, insomma, le prova tutte per prendere ulteriore tempo. Il giornalista approfitta poi della vicinanza con Conte per tirargli i capelli: "Dimostrami che sono veri e che non ti sei fatto il trapianto". Per poi confermare: "Sono i suoi!". E il siparietto è servito.

