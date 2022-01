Striscia la Notizia, scandalosa verità di Mastella sul Quirinale: "Avete notato che...". Una sporca questione di soldi

28 gennaio 2022 a

a

a

Striscia la Notizia si è collegata con Clemente Mastella che, oltre a fare il sindaco di Benevento, è diventato un vero e proprio showman, ricercato da tutte le televisioni per le sue conoscenze politiche e anche per la sua dialettica particolare. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si sono collegati con Enrico Lucci, che era appunto in compagnia di Mastella, con il quale ha messo in piedi un simpatico siparietto sul Quirinale.

"Vede quest'uovo?". Mastella spiazza Mentana: Quirinale, perché siamo spacciati | Video

“Grazie al suo uovo ci dà delle previsioni sui tre nomi che potrebbero arrivare alla corsa finale per il Quirinale”, ha annunciato il tg satirico di Canale 5. Ed effettivamente Mastella si è fatto trovare con un uovo in mano, spiegando che “come quello di Colombo, questo ci dirà chi sarà il nuovo capo dello Stato”. Secondo il sindaco di Benevento, quella di domani - sabato 29 gennaio - potrebbe essere la giornata decisiva per l’elezione del presidente della Repubblica: “Dopo tutto questo casino forse ci siamo”.

"Mia moglie mi ha detto che Casini...". Dramma-quirinale per Pierferdy, la soffiata di Clemente Mastella | Video

“Avete notato - ha dichiarato Mastella - che un giorno non vota il centrodestra, l’altro il centrosinistra. Che cavolo ci andate a fare a Roma se non votate? Prendono anche la diaria, per chi vota niente diaria”. Ma veniamo ai tre nomi: “Mattarella, Draghi, Casini. Io spero Casini, ma vediamo che succede”.

GUARDA IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.