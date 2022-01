Striscia la notizia, Gegia al Quirinale. Chi c'è dietro la candidatura dell'attrice

29 gennaio 2022 a

a

a

Su volantini e cartelloni pubblicitari affissi su furgoncini che sfrecciano per le strade di Roma si legge: "Gegia Presidente della Repubblica". È l'ultima pazza idea di Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia, su Canale 5, che, in visto lo stallo dei partiti sulla candidatura di un nome condiviso da tutti, ha pensato che proprio l'attrice possa essere la figura ideale da mandare al Colle al posto di Sergio Mattarella.

Lei però si tira fuori dall'iniziativa: "Non c'entro niente, non sono stata io", ha subito chiarito l'attrice comica pugliese quando ha visto arrivare Lucci che dopo averle messo sottosopra la casa, ha ammesso di essere lui la mentre dietro l'iniziativa. "In mezzo a tutto questo casino la persona di più alto profilo sei tu", ha esclamato l'inviato del tg satirico, lasciando Gegia di sasso.

"Quel dolore resta per sempre". Melissa Satta vuota il sacco, colpo bassissimo di Boateng: perché è finita (davvero)

Ma alla fine l'attrice, sempre ironica, ha commentato: "Mi avete rovinato l'immagine proprio ora che stavo cercando di rimetterla a posto!".

"Avete notato che un giorno sì e l'altro no...". Quirinale, la scandalosa verità di Mastella: una sporca questione di soldi | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.