Non è l'Arena, calano gli ascolti? La7, la decisione su Massimo Giletti: cambia tutto

29 gennaio 2022 a

a

a

Non è l'Arena torna alle origini. Il programma di La7 condotto da Massimo Giletti cambia nuovamente collocazione, passando dal mercoledì alla domenica. Il ritorno avverrà il 6 febbraio, quando il conduttore approfitterà della pausa data dal Festival di Sanremo per riposizionarsi in quella che era stata per quattro stagioni la collocazione originaria. Il motivo? Secondo TvBlog l'azzardo di Giletti di sfidare programmi come Chi l’ha visto?, Zona Bianca, il calcio e la seconda serata con Porta a Porta e Linea Notte non hanno pagato.

"Abbiamo la più alta mortalità per Covid". Bassetti, cosa non torna nel conteggio dei decessi

Lo share, fatta eccezione per l’exploit dell'8 dicembre, quando la puntata con l’intervista a Guido Russo (l'uomo che si è presentato al centro vaccinale con un braccio di silicone) si è quasi sempre fermato sotto il 5 per cento. Così, tornando in onda di domenica, Giletti sfiderà Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa su Rai3.

"Omicron una belva". Pandemia finita? No, nuovo incubo. Pani: cosa ci aspetta tra pochi mesi

"Io sono uno che rischia, nella vita ho sempre rischiato", aveva detto il conduttore a TvBlog giustificando la scelta di tentare il mercoledì. E ancora: "Non ho mai voluto vincer facile. Il primo anno che Floris passò dalla Rai a La7 fece il 4,38 per cento, i primi mesi. Per me, quello è il mio obiettivo. Noi partiamo da zero, in un contesto difficile". Contesto che non ha pagato e che ha costretto la rete a prendere provvedimenti.

"Draghi si è arenato sul Quirinale". Briatore bombarda il Parlamento: "Cos'hanno scoperto lunedì scorso" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.