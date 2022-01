Striscia la Notizia, l'umiliazione definitiva per Giuseppe Conte: "Non era una cosa seria?", lui reagisce così

29 gennaio 2022 a

Enrico Lucci è stato un grande acquisto per Striscia la Notizia. Il nuovo inviato calza a pennello, dato che l’attualità è dominata dal Quirinale: dopo una settimana la questione si è risolta con la rielezione di Sergio Mattarella, ma il tg satirico di Canale 5 sosteneva invece la campagna di un’attrice un po’ particolare. “Una donna Presidente della Repubblica: Gegia al Quirinale”, è stata la proposta provocatoria di Striscia la Notizia.

Nella puntata che andrà in onda stasera, sabato 29 gennaio, Lucci sarà proprio con l’attrice Gegia, al secolo Francesca Carmela Antonaci, e andrà a rompere le “uova” ovviamente ai politici protagonisti dell’elezione del presidente della Repubblica. L’inviato di Striscia la Notizia se l’è presa con i grandi elettori che hanno impiegato ben otto votazioni, spalmate su sei giorni, per tornare al punto di partenza: Sergio Mattarella rimarrà al Quirinale (per altri sette anni o meno, questo poi sarà tutto da vedere), mentre Mario Draghi continuerà a governare con la stessa maggioranza da Palazzo Chigi.

Stando alle anticipazioni, Lucci ha incontrato anche Giuseppe Conte, non risparmiandogli una “spernacchiata” dopo essere stato uno dei leader che ci ha capito di meno in questa partita per il Quirinale: “A Peppì, ci avete fatto perdere tutto questo tempo! Vi siete messi a fare il gioco dell’oca… Noi pensavamo che era una cosa seria”.

