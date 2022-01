Verissimo, il dramma di Valentina Dallari sconvolge Silvia Toffanin: "Toccato il fondo, stavo per morire"

29 gennaio 2022 a

Commozione a Verissimo per la puntata di sabato 29 gennaio. Nello studio di Canale 5 proprio davanti a Silvia Toffanin, Valentina Dallari. L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato il momento più buio della sua vita: quello in cui è arrivata a pesare 37 chili. "Tu hai rischiato di morire", ha detto la conduttrice iniziando un'intervista privatissima. "Si, con un peso così basso. Sono arrivata a 37 chili, ero talmente stanca che non riuscivo a portare la busta della spesa. Ho toccato il fondo".

Non sono infatti mancati episodi agghiaccianti, come "quando una volta ho cucinato questo dolce, non per me - ha spiegato la deejay bolognese -. Ma l’ho buttato, avevo voglia di mangiarlo. L’ho recuperato dalla spazzatura perché non ce la facevo. Lo butti ma non ce la fai. Oppure quando piangevo dalla fame". Per Valentina il suo non era un problema di cibo, ma di insicurezza. La stessa che ancora oggi si porta dietro.

"Rimane un’ombra, però ho capito che non era un problema di cibo, ma interiore. A forza di fare terapia ho imparato a riconoscere i pensieri tossici e a tenerli a bada. Io non mi reputo quasi mai all’altezza delle sfide, anche se poi in realtà manco ci credo io evidentemente perché le ho sempre portate a termine le cose". Da qui l'intervento da ovazione della Toffanin: "Pensa che sembri sicurissima di te, sei bella, hai proprietà di linguaggio, le hai tutte. Non la vedo questa insicurezza, ma proprio zero. Quindi, quella eliminala perché non c'è". Un complimento che ha fatto commuovere l'ex tronista e tutti i telespettatori.

