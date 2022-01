Alessandro Sallusti a Controcorrente, la profezia su Mario Draghi: "Da domani diventerà un despota", leader spacciati?

29 gennaio 2022 a

Alessandro Sallusti non ha dubbi: "Da domani Mario Draghi darà ordini". In collegamento con Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili e in onda su Rete 4, il direttore di Libero commenta la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, delineando quello che sarà il futuro del governo e non. "Se fino a ieri dicevano che Draghi era un dittatore, da domani farà il despota".

Secondo Sallusti verranno meno tutte quelle mediazioni e quei prendere tempo con cui ha gestito l'esecutivo, perché "ora è venuta meno la necessità di farsi eleggere alla presidenza della Repubblica". Ora "la faccia se la gioca lui da solo, questo può essere un bene per l'economia ma non per la democrazia".

D'altronde lo stesso Giancarlo Giorgetti ha ammesso che l'anno che ci troviamo ad affrontare è difficile. Dunque, di fronte a scelte complesse come quelle relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il premier può usare il pugno di ferro. A maggior ragione di fronte a una maggioranza di governo, la sua, che non è stata in grado di cambiare e di trovare un accordo. Un esempio in tutto e per tutto della debolezza politica dei partiti a cui Draghi deve rispondere. E come se non con tanta fermezza?

