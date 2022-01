Domenica In, sfondone di Matteo Bassetti: "Ma sa coniugare i verbi?", scatta il linciaggio

30 gennaio 2022 a

Su il sipario, inizia una nuova puntata di Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1, la puntata è quella di oggi, domenica 30 gennaio. E Domenica In, come accade ormai da quasi due anni a questa parte, inizia con un segmento dedicato all'emergenza-Covid, con i consueti esperti in collegamento o in studio.

Covid, ma anche Quirinale: oggi è il giorno successivo alla tortuosa rielezione di Sergio Mattarella. E il bis, la mitica Zia Mara, lo accoglie con giubilo ed esultanza: insomma, non nasconde affatto la sua soddisfazione per come sia andata a finire la partita quirinalizia (e chissà se Mattarella la condivide, quella soddisfazione, lui che aveva chiesto, invocato, implorato di poter fare i nonno bel lontano dalle stanze del potere).

Ma tant'è, eccezionalmente ospite in studio, insieme al sottosegretario M5s Pierpaolo Sileri, c'è anche Matteo Bassetti, il virologo-rockstar, il direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova che ormai, in Italia, gode di una popolarità debordante.

E chi è popolare, è cosa nota, finisce nel mirino dei social. Particolarmente scatenati con Bassetti, su cui oltre a complimenti e incoraggiamenti, piovono divertenti ironie. Per esempio, c'è chi scrive: "Cose che mancano a Bassetti". Quali? "Condurre e vincere Sanremo, candidato al Quirinale, vincere il premio Strega, vincere il Grande Fratello, l'umiltà, i capelli". Velenosetto...

Poi, Bassetti inciampa anche su un verbo. Caso più unico che raro, poiché le capacità oratorie del virologo sono tutt'altro che da sottovalutare. Ma subito piove la "mazzata": Bassetti sa coniugare i verbi?

Infine, c'è chi fa di tutta l'erba un polemico fascio: "La Venier che esulta per la presenza di Bassetti e l'elezione di Mattarella ti fa capire che andrà tutto bene, ma un emerito ca*** però", commenta tranchant l'utente @Pat_Zago. Amen.

