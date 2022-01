Domenica In, come beccano Matteo Bassetti e Pierpaolo Sileri nel bel mezzo della diretta. Prego? Una foto clamorosa

30 gennaio 2022 a

Ahi, ahi, ahi, Matteo Bassetti e Pierpaolo Sileri. Siamo nello studio di Domenica In, il regno di Mara Venier, la puntata è quella di oggi, domenica 30 gennaio, ovviamente in onda su Rai 1. E la puntata si apre con la parentesi-coronavirus che ormai contraddistingue il programma da tempo. E che succede?

Presto detto, succede che nel mirino ci finiscano due dei protagonisti della pagina dedicata al Covid del programma, Bassetti e Sileri, appunto. Come nota Fanpage, infatti, il virologo genovese e il sottosegretario alla Salute, vengono immortalati in una foto un poco spiazzante, quella che potete vedere qui in calce.

I due sono infatti gomito a gomito, vicinissimi. Certo vaccinati, certo tamponati, ma fuori da quelli che sono i protocolli-Rai, che abbiano ancora un senso oppure no: secondo quanto previsto da viale Mazzini al tempo della pandemia, i due dovrebbero rispettare il cosiddetto distanziamento sociale. Ma così non avviene.

E Fanpage indugia sulla vicenda con toni un poco polemici: "L'immagine dei due vicinissimi, nonostante non sembri mancare spazio nel largo tavolo al centro dello studio, non può che fare effetto agli occhi dello spettatore che ascolta il sottosegretario e l'infettivologo snocciolare dati e raccomandazioni per affrontare e combattere il virus. Una disattenzione evitabilissima". Ai posteri l'ardua sentenza.

