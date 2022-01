Domenica In, Loretta Goggi fulmina Mara Venier: "Con lui non ci devi proprio parlare", cala il gelo su Rai 1

30 gennaio 2022 a

a

a

Epico botta e risposta quello andato in onda a Domenica In tra Mara Venier e la sua ospite Loretta Goggi. Tutto è iniziato quando la conduttrice ha accennato a Gianni Brezza, il marito della cantante 71enne romana, scomparso nel 2011. "Tu lo parli già il veneziano”, ha detto Mara a Loretta. Che prontamente ha replicato: “Sì perché Gianni era istriano, non veneto ma siamo lì…”. Poco dopo, però, la conduttrice ha aggiunto: “Io con lui parlavo veneto“. La Goggi, allora, l'ha subito fulminata: “Tu con lui non dovevi proprio parlare”.

"Uno dei momenti più dolorosi e duri". Roby Facchinetti in lacrime per D'Orazio, Mara commossa

A quel punto la padrona di casa ha avuto un attimo di sfasamento, salvo poi rispondere: “Scusa, ma sei tremenda”. Anche se poi è tornata alla carica: “Ti ho detto che l’ho conosciuto a Capri, alle sfilate Mare Moda Capri, avevo 18 anni ed ero già sposata”. “Che vuol dire? Dai, lo sai…”, ha controbattuto la cantante. La Venier, quindi, ha provato a stemperare la situazione: “Però l’occhio l’ho buttato perché era un fi*o pazzesco”. Invece che ridere, la Goggi ha detto: “Quell’occhio lì l’avrà buttato pure lui”. “Ma no, non me filava de pezza”, l'ha rassicurata zia Mara. Ma con poco successo, perché poi l'artista ha commentato: “Eh sì, buonasera”.

"Mi si è rotta la gonna". Incidente hard per Mara Venier, e Pierluigi Diaco... il "raptus"

Alla fine, però, le due si sono abbracciate affettuosamente. Loretta Goggi con Gianni Brezza ha vissuto un grande amore, coronato nel 2008 con il matrimonio. Tre anni dopo il danzatore è venuto a mancare. Da allora la cantante non ha più avuto compagni e in diverse interviste ha dichiarato che probabilmente non ne avrà più.

Come beccano Bassetti e Sileri nel bel mezzo della diretta su Rai 1: prego? Una foto clamorosa | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.