Domenica In, Pierpaolo Pretelli si presenta in studio conciato così: massacrato

Pierpaolo Pretelli è tornato a Domenica In dopo la settimana di stop causa Covid. Il suo ritorno, però, non è stato affatto trionfale. Tutt'altro. Sui social l'ex velino di Striscia la Notizia è stato sommerso dalle critiche. Cos'ha fatto arrabbiare i telespettatori? La sua performance in stile Tale e quale show. Pretelli, infatti, si è presentato in studio travestito da Luciano Ligabue e ha cantato un suo brano "Certe Notti".

I fan del programma di Rai 1 hanno parlato di esibizione "da dimenticare". I commenti, però, non sono stati tutti negativi. Anche perché lo showman può contare su delle fan molto appassionate e sempre pronte a supportarlo, pure sui social. Alla fine della performance, comunque, Pretelli ha dovuto lasciare rapidamente il posto sul palco a Bobby Solo, andandosi a sedere dietro agli ospiti già presenti in studio.

Sui social non hanno potuto fare a meno di notare che a Pierpaolo sono stati dedicati circa cinque minuti di tempo. Uno spazio piuttosto ridotto se si considera che la diretta di Domenica In dura più di tre ore. Ecco perché in molti si chiedono quale sia il ruolo dell’ex gieffino nel varietà di Rai Uno. Il mistero, però, sembra difficile da svelare.

