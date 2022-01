Verissimo, Benedetta Parodi da brividi: "La morte di mio padre? Me lo sentivo, la sera prima...", Toffanin senza parole

30 gennaio 2022 a

a

a

"E' stato scioccante": Benedetta Parodi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato un episodio che ha fatto venire i brividi a tutti, in studio e a casa. La conduttrice appassionata di cucina ha raccontato di essere stata molto legata al padre Tuccio. E in particolare ha rivelato di aver avuto un sentore prima che lui morisse. "Ho avuto un sogno premonitore la notte prima che morisse. Sognavo di stare con lui e di abbracciarlo. Mi sono svegliata, è squillato il telefono e mia madre mi ha detto che non c'era più".

"Mi scoppia la testa, basta, sto sudando". Toffanin massacra Galgani e Cipollari, caos a Verissimo

"Ero molto legato a lui, una persona splendida", ha confidato Fabio Caressa, ospite insieme alla moglie del programma di Canale 5. I due hanno parlato anche della loro lunga storia d'amore, nata tra i corridoi delle redazioni sportive. E hanno confessato quali sono i segreti alla base di una relazione solida: "Bisogna essere disposti ad ascoltare l’altro, saper ridere tanto e avere i propri spazi”. Il loro amore si è consolidato nel corso del tempo grazie anche alla nascita dei tre figli.

"Ho goduto nove ore di fila". Pino Insegno, sconvolgente confessione sui film hard: Toffanin senza parole

La coppia ha parlato, poi, della primogenita, che oggi non è più a casa con loro, ma vive con una sua amica a Milano. A tal proposito Caressa, che non ha fatto mistero di essere un papà un po' geloso, ha confessato: "Io ne soffro ancora la mancanza".

"Ho toccato il fondo, stavo per morire": il dramma di Valentina Dallari sconvolge Silvia Toffanin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.