Che tempo che fa, Orietta Berti e il raptus: "Gliel'ho buttato", il gelo da Fabio Fazio

Lo show di Orietta Berti e Cristiano Malgioglio scuote "il tavolo" di Che tempo che fa, su Rai3. Uno spettacolo trash che fa esclamare a Simona Ventura, divertita: "Sembra il bar di Star Wars". Il padrone di casa Fabio Fazio sente aria del Festival di Sanremo e la butta sul pettegolo andante, sfruttando la verve e l'intesa clamorosa tra l'autore e l'interprete di Mille.



"Eravamo al Four Seasons di Los Angeles, a prendere il caffè - ricorda la Berti a proposito di una 'normale' giornata con Malgy, sconcertando i presenti". "Quando abbiamo visto Leonardo Di Caprio, lui ha iniziato ad agitarsi. Quando vede un uomo bello non capisce più niente, ha iniziato a tremare così e gli ha buttato tutto il caffè addosso". "A te o a lui?", chiede Fazio. "Noooo! A Di Caprio!". "Dove gliel'ho buttato?", è il malizioso interrogativo dello smemorato Cristiano.

"Lui è stato molto gentile, ha detto 'I'm sorry', si è scusato lui...". La verità però è che il preferito di Malgioglio è un altro bellone di Hollywood, il ben più nerboruto e muscolare Channing Tatum. E per l'occasione, l'ex pluri-concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di presentarsi in studio a Rai3 con un look decisamente insolito: gonna di pelle per ospitare una gigantografia dell'attore 41enne interprete di Magic Mike e The Hateful eight". E quando si alza lentamente per mostrare il capolavoro, c'è chi teme il peggio e tenta di prevenire il "gesto estremo": "No fermo fermo!".

