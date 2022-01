Che tempo che fa, Luciana Littizzetto a valanga: "Se volete fare i comici...". Quirinale, chi è "pir***a come me"

31 gennaio 2022 a

"Siate seri". Luciana Littizzetto, nella sua "letterina" sull'attualità politica a Che tempo che fa, su Rai3, non va per il sottile né usa mezze misure sul caos Quirinale. I politici non hanno fatto una bella figura, per usare un eufemismo. In sei giorni, sono riusciti semplicemente a tornare alla casella di partenza di questo folle gioco dell'oca, Sergio Mattarella. Il bis del presidente, proprio come Giorgio Napolitano nel 2013, e il premier Mario Draghi "imbullonato" a Palazzo Chigi. C'è chi ha accusato i leader di insipienza, altri hanno sospettato che, tolta l'eccezione di Matteo Salvini, sotto sotto l'implorazione al Capo dello Stato fosse in realtà il solo e unico obiettivo di gran parte dell'arco parlamentare. In ogni caso, una Caporetto politica per i protagonisti.

"Voi per primi siete stati eletti, quelli che devono portare la dignità, l'eccellenza - li striglia la Littizzetto, mentre Fabio Fazio la ascolta in silenzio -. Voi dovete essere meglio di me, non pirla come me. Se volete fare i comici andate a Zelig, non a votare il Presidente. Siate seri". Come dare torto alla comica piemontese. Più di parte, come suo solito, quando dall'invettiva passa all'analisi più "fine": "Una delle cose più belle è quando dicevano quelli del centrodestra 'Noi siamo compatti'. Quale volte l'hanno ripetuto? 'Il nostro schieramento è compatto'... Sì, come il borotalco".

C'è spazio anche per un po' di leggerezza in più. Nel weekend, molti hanno sperimentato qualche problema con la tv. "Le hai cambiate tu le frequenze della televisione? Non si vede una mazza! Ma sai che io continuo a vedere TG3 Lombardia? So tutto di Como, Saronno...".



E dal web, la solita "chicca": una borsetta a forma di piccione. Sullo schermo alle spalle di Fazio e Littizzetto, la regia manda in onda le immagini sconcertanti del nuovo gadget all'ultimo grido. "Fa un po' impressione", commenta Fazio. Ma la trovata ha i suoi pregi e le sue comodità: "Hai bisogno di un rossetto? - sottolinea Lucianina - Lo squarti in due e lo tiri fuori".

