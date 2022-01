Che tempo che fa, Orietta Berti: "questa è per te". Sotto gli occhi di Fazio, cosa tira fuori dal cestino

31 gennaio 2022 a

Orietta Berti non disdegna mai gli inviti di Fabio Fazio, che ha sempre piacere di ospitarla a Che tempo che fa. Anche perché la cantante sta vivendo una seconda giovinezza lavorativa, essendo un personaggio che televisivamente funziona e piace pure ai più giovani. Stavolta non parteciperà al Festival di Sanremo da concorrente, ma sarà comunque impegnata in un evento collaterale.

L’annuncio è arrivato da Amadeus, proprio all’interno della trasmissione di Rai3: “Da ieri sera, davanti a Sanremo, c’è una nave da crociera bellissima. È il nostro palco sul mare, per tutta la settimana ci saranno due nostri grandi amici, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Orietta sarà la regina di quella nave con ospiti italiani, cantanti. Ci saranno momenti importanti fino a sabato, poi scenderanno entrambi e verranno da noi per il gran finale”.

Da Fazio la cantante si è presentata con un cestino, dal quale ha tirato fuori un regalo anche per Amadeus: “Questa sciarpa è per te - ha esclamato - perché ci sono gli spifferi d’aria a Sanremo, specie dietro il palco”. “La metto già la prima sera quella sciarpa”, ha promesso il conduttore e direttore artistico del Festival. Poi Orietta ha dato spettacolo al tavolo insieme al suo amico Cristiano Malgioglio, raccontando diversi aneddoti e retroscena, tra cui l’incontro con Leonardo Di Caprio a Los Angeles.

