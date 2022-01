L'aria che tira, Silvio Berlusconi al Quirinale: "A dire di no è stata Giorgia Meloni": il centrodestra finisce qua?

31 gennaio 2022 a

Si parla ancora di Quirinale a L'Aria Che Tira, il programma di La7 condotto da Myrta Merlino. In collegamento nella puntata di lunedì 31 gennaio c'è Maurizio Gasparri. Il senatore di Forza Italia si lascia andare a un lungo sfogo, raccontando anche un retroscena su quanto accaduto con la candidatura, poi ritirata, di Silvio Berlusconi. "Forza Italia ha tenuto la stessa posizione di sempre: Mario Draghi doveva rimanere a Palazzo Chigi e al Colle non ci doveva andare un tecnico". Ma a quel punto è la conduttrice a incalzare Gasparri, chiedendo di Elisabetta Casellati che in Aula non è riuscita a ottenere neppure tutti i voti del centrodestra.

"Allora - replica il senatore -, è una cosa che va approfondita perché sicuramente sono mancati voti del centrodestra, alcuni di Coraggio Italia e altri nostri. Però - e qui arriva il retroscena -, la sera prima si era deciso di riproporre il nome di Berlusconi ma qualcuno non ha voluto". E ancora: "Dico la verità, tutta la verità. Al nome del leader azzurro mi pare che Giorgia Meloni ha detto no".

D'altronde la numero uno di Fratelli d'Italia a riguardo era stata chiara: "Penso che se anche se Silvio Berlusconi decidesse di non concorrere o si stabilisse che, essendo una figura molto caratterizzata... se lui dovesse rinunciare comunque il centrodestra ha il diritto e dovere di avanzare una proposta, più proposte" . In ogni caso secondo Gasparri il nome di Berlusconi non sarebbe passato perché grillini e dem non avrebbero partecipato al voto.

