Elisabetta Gregoraci fregata? Girano voci nei corridoi di Mediaset, beffa atroce: chi le soffia il posto

Novità in casa Mediaset. Stando a Dagospia Belen Rodriguez potrebbe prendere la guida de Le Iene, sostituendo Alessia Marcuzzi. La conduttrice de L'Isola dei famosi, dopo aver annunciato l'addio all'azienda, potrebbe così fare ritorno. E per lei il programma di Italia 1 sarebbe già scontato. A meno che il Biscione non decida davvero di affidare la trasmissione alla modella argentina.

Ma non è tutto, oltre a Le Iene la Marcuzzi potrebbe ricevere la guida di Battiti Live. Anche in questo caso la trattativa sarebbe difficile. Il motivo? Alla conduzione c'è da tempo Elisabetta Gregoraci che ha portato il grande evento musicale organizzato ogni anno da Radio Norba a ottenere risultati discreti. Un cambio di guardia che il sito di Roberto D'Agostino definisce "non facile". D'altronde la Gregoraci non salterebbe di gioia all'idea. In ogni caso un eventuale ritorno della Marcuzzi da Pier Silvio Berlusconi non sarebbe ancora ufficiale.

La conduttrice qualche mese fa aveva giustificato così la sua dolorosa decisione: "Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà".

