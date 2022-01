Che tempo che fa, Alessandro Gassman umiliato dietro le quinte: "Non mi hai ca***o minimamente"

31 gennaio 2022 a

"Non mi hai ca***o minimamente": Alessandro Gassman, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, è stato bacchettato nel backstage dopo la puntata. Chi è stato a rimproverarlo? Cristiano Malgioglio, anche lui ospite della trasmissione. In un video pubblicato dalla pagina ufficiale del programma, si vede il cantante insieme ad altri personaggi noti, tra cui Orietta Berti, Lello Arena e Fabio Rovazzi. Il siparietto inizia quando al gruppetto si aggiunge Gassman.

Malgioglio, una volta arrivato l'attore, non lo ha salutato. Anzi, gli ha lanciato subito una frecciatina: "Ho fatto un Twitter su di te e non mi hai neanche risposto”. Parole che hanno scatenato le risate dei presenti. Gassman, allora, ha provato a capire a quale tweet si riferisse il cantante. Quest'ultimo ha risposto: "Io non faccio mai un ‘Twitter’. Io non vedo mai le fiction, non le vedo in generale. Ho visto ‘Un Professore’ e devo dirti che l’ho trovato meraviglioso e mi sono sentito di fare questo tweet e tra l’altro l’ho pure taggato. Ho detto ‘finalmente qualcosa di straordinario, un attore meraviglioso, bello, bravo!'. Non mi hai ca***o minimamente”.

La delusione, insomma, è stata troppa. Ovviamente, però, non c'era nulla di serio. Lo stesso Malgigolio è scoppiato a ridere nel bel mezzo del discorso. In ogni caso, resta il fatto che l'artista avrebbe voluto e gradito una risposta da Gassman.

