L'aria che tira, Vittorio Sgarbi: "Ghedini non ha votato", com'è andata con Berlusconi

Vittorio Sgarbi, ospite di L'Aria che Tira in on da su La7 e condotto da Myrta Merlino, ricostruisce tutta la vicenda Quirinale dalla parte del centrodestra partendo dalla famosa caccia agli scoiattoli con Silvio Berlusconi: "Al centrodestra avevo proposto Draghi sin dall'inizio, poi con la chiamata di Berlusconi ho fatto un'operazione di unità. Il centrodestra doveva fare Draghi con Berlusconi regista", rivela il deputato.

Sgarbi infine svela il retroscena sulla rinuncia di Berlusconi: "Nessuno gli poteva garantire i voti, il centrodestra doveva votare compatto Draghi per vincere. Il modo migliore per vincere era dire fin dall’inizio il nome di Draghi e farlo diventare proprio come indicato dal centrodestra. Sarebbe stato impossibile per il Pd non seguire questa linea e poi magari si sarebbero uniti anche i Cinque Stelle”, ha spiegato Sgarbi.

Sgarbi parla anche del ruolo di Berlusconi nel volto al Colle e della sua prima idea di candidarsi e poi ritirarsi per il Quirinale: "I motivi che lo hanno portato alla rinuncia vanno dal conflitto personale, le condizioni fisiche, i pregiudizi fino all’idea che Draghi fosse meglio di lui, ma la mossa di non indicarlo non l’ho capita, avrebbe costretto gli altri a seguirlo", conclude

