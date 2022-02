L'aria che tira, rissa tra Villarosa e la Meli: "Non sa contare", "Voi grillini...". Lui insulta e lei lo asfalta: caos in studio

01 febbraio 2022 a

Scontro a L'Aria Che Tira. Protagonisti del dibattito andato in onda nel salotto di Myrta Merlino su La7, Alessio Villarosa e Maria Teresa Meli. A iniziare il senatore del Movimento 5 Stelle che prende le difese di Giuseppe Conte nell'acceso confronto con Luigi Di Maio: "La posizione di Conte è condivisibile, Di Maio si è dimesso pochi mesi dopo essere stato eletto capo politico perché all'interno del Movimento c'era chi gli rompeva le scatole. Poi ci sono state le elezioni per il Quirinale e ha cominciato lui a lavorare dietro".

Poi si passa direttamente all'attacco degli alleati di governo: "Noi avevamo i nostri nomi, ma nessuno voleva arrivare a una posizione. La Lega non ha accettato neppure Giulio Tremonti, che avrebbe potuto prendere i voti del Pd e anche dall'altro lato". Una frase che scatena la firma del Corriere della Sera, che in studio inizia a gesticolare. "Non è mai sembrato quel nome, mi scusi, forse solo a lei ma all'universo mondo no". Immediata la replica del grillino: "Io non so se lei si ricorda...", "No - interviene la Meli -, io mi ricordo perfettamente. Ho seguito tutti i giorni".

Ma il botta e risposta non finisce qui con Villarosa che ricorda di aver vissuto le elezioni del Quirinale da dentro e accusa l'interlocutrice di interromperlo. "Ma se lei dice falsità, io voglio sapere in quanti del Pd avrebbero votato Tremonti. Due, tre?". E ancora: "Tremonti è stato bocciato da Lega e Berlusconi. Meli, lei non sa fare i conti", controbatte il pentastellato scatenando la giornalista: "Non si rivolga così a me, non voglio avere a che fare con i no grillini. È al di sopra di ogni mia capacità di sopportazione. Basta dire cavolate in tv", conclude la Meli trovando d'accordo anche la conduttrice.

