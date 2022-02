Striscia la Notizia, "il quinto membro dei Maneskin": lo sfregio a Sanremo, che roba mandano in onda

01 febbraio 2022 a

Come da tradizione, Striscia la Notizia ha già iniziato a cannoneggiare contro il Festival di Sanremo, prima ancora che la 72esima edizione inizi ufficialmente. In concomitanza con la serata inaugurale della kermesse nazionale, diretta e condotta per il terzo anno consecutivo da Amadeus, il tg satirico ha fatto sapere che avverrà un debutto d’eccezione.

In collegamento con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti farà il suo esordio Flaviano, il quinto componente dei Maneskin: o almeno così viene presentato nelle anticipazioni di Striscia la Notizia, che non risparmia neanche la rock band che è stata la rivelazione dell’anno non solo italiana, ma a livello internazionale. Stasera i Maneskin saranno tra gli ospiti speciali della prima serata di Sanremo, un anno dopo aver trionfato proprio su quel palco.

Spettacolo assicurato al teatro Ariston, ma Striscia la Notizia non fa sconti ai “nemici” di viale Mazzini. E infatti ancora prima dell’inizio del Festival ha mandato in onda uno “speciale storico” molto polemico, come si evince fin dal titolo: “Gli scandali impuniti di Sanremo”. Si tratta dei vari episodi poco chiari avvenuti al Festival, con il punto più basso individuato con l’avvento di Claudio Baglioni e del suo manager Ferdinando Salzano.

