Sanremo. Ana Mena gela Serena Bortone: "Tutto falso", imbarazzo a Oggi è un altro giorno

Gaffe per Serena Bortone a Oggi è un altro. Nella puntata di mercoledì 2 febbraio, la conduttrice di Rai 1 ha avuto in collegamento Ana Mena. Proprio con la cantante spagnola, la Bortone si è lasciata andare a uno scivolone. Dopo aver espresso tutto il suo entusiasmo per la partecipazione a Sanremo della sera prima, la Mena è stata invitata dalla conduttrice a salutare il fidanzato che, secondo le sue fonti, è un giocatore del Milan. Nulla di più falso, tanto che l'artista è stata costretta a smentire: "No, non ho il fidanzato, sono single, non sono fidanzata è una fake news".

Immediata la replica della Bortone, che ha tentato di passare oltre: "Meglio così, però bisogna aggiornare la tua biografia e quello che alcuni siti riportano!". In ogni caso al momento la cantante si sta focalizzando solo sulla kermesse musicale condotta da Amadeus. Il Festival, almeno all'esordio, non ha pagato l'artista.

Ana Mena con il brano Duecentomila ore, scritto tra gli altri da Rocco Hunt, si è posizionata all'ultimo posto della classifica degli artisti che si sono esibiti ieri. Insomma, nonostante il ritornello la Mena non è riuscita a convincere la sala e per questo la sua esperienza è al momento tutta in salita.

