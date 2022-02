Striscia la Notizia, "Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sostituiti": bomba a poche ore dalla diretta

02 febbraio 2022 a

Striscia la Notizia colpita dal Covid. Anche il tg satirico in onda su Canale 5 deve fare i conti con il virus. Questa volta a risultare positivo è Enzo Iacchetti. Il conduttore del programma di Antonio Ricci sarà così a casa come il collega Ezio Greggio, in quarantena preventiva. A dare la notizia è la stessa trasmissione, che fa sapere di aver fatto ricorso subito ai sostituti.

Si tratta di Roberto Lipari e Sergio Friscia, che faranno ritorno dietro il bancone. I due comici hanno già condotto con successo il programma dal 3 novembre 2021 all’11 dicembre 2021. Per Striscia non è la prima volta che il virus cambia i piani. Qualche mese fa, a essere messe in quarantena sono state le Veline: Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. Anche loro erano state sostituite e, per di più, da due veterane.

Quei giorni a ballare insieme al Gabibbo c'erano infatti Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Stando alle prime indiscrezioni, Iacchetti sarebbe risultato positivo durante i controlli quotidiano a cui sono sottoposti per poter accedere agli studi. E, anche se Greggio è negativo, le regole prevedono che rimanga nella propria abitazione senza avere contatti con nessuno.

