Stasera Italia, Giovanni Minoli e la "messinscena Mattarella": "Cosa mi dicevano gli amici siciliani"

02 febbraio 2022 a

a

a

Giovanni Minoli, ospite di Stasera Italia in onda su Retequattro, ha parlato della rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Alla domanda della conduttrice Barbara Palombelli, se fosse tutta una messinscena, Minoli risponde che: "troppe fotografie del trasloco. Molti miei amici siciliani erano tutti molto tranquilli, perché sapevano che Mattarella sarebbe rimasto", afferma il conduttore di Mixer. Tu chiamale se vuoi "sensazioni", ma la verità forse è che il meccanismo mediatico scelto dallo staff del Capo dello Stato uscente (e rientrante) aveva un sottile e astuto obiettivo. Perfettamente centrato, alla luce di quanto successo sabato scorso.

La Palombelli ricorda che nella sua trasmissione il quirinalista Marzio Breda, giornalista del Corriere della Sera: "Dobbiamo riavvolgere i nastri. Anche lui qui in trasmissione aveva previsto che l'attuale Capo dello Stato sarebbe stato riconfermato". Una scelta arrivata dopo sei giorni di trattative e di votazioni tra i partiti su nomi che non hanno mai trovato la quadra. Minoli insiste sulla scelta anche comunicativa di Mattarella: un profilo basso che ha aiutato anche ad accettare un bis che sembrava non potesse succedere. E il dubbio che, in fondo, molti dei protagonisti di quella trattativa fin dall'inizio proprio a questo esito puntassero, facendolo passare per extrema ratio e mossa obbligata, è più che lecito.

"Troppa ideologia". Bassetti bacchetta i politici: "Cosa dovevano fare" | Video

“Probabilmente dalla prossima settimana”. L'annuncio di Zaia dalla Palombelli che gela il Veneto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.