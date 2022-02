Storie Italiane, raptus di Iva Zanicchi: "Davvero? Allora, tiè?". Storie tesissime a Sanremo

Francesco Fredella 03 febbraio 2022 a

Torna al Festival di Sanremo per l'undicesima volta. Iva Zanicchi a Storie italiane su Rai 1, che ha superato il 24% di share, racconta la serata di ieri sul palco dell'Ariston. Ora l'aquila di Ligonchio è al ventesimo posto in classifica, ma stasera potrebbe accadere di tutto, visto che si sfideranno i 25 cantanti in gara. In collegamento con Eleonora Daniele, la Zanicchi ha ribadito che non va tanto dietro alla classifica dicendo che è importante essere lì, su quel palco.

“Guarda, io dico questo… (…) Io ho grande rispetto per i giornalisti, ho rispetto per tutti. Non è che dico così perché la volpe non arriva all’uva e allora dice che è acerba. Ma la reazione del pubblico…quello per me è quello che io volevo e che voglio dal Festival. Questo… poi va da sé che se la classifica migliorasse mi fa solo che piacere, ma io rispetto i giornalisti che, evidentemente, non hanno amato. Io sono amata dal pubblico e questo mi basta", ha raccontato la cantante.

Ma la Zanicchi, nel corso della seconda serata di Sanremo, ha ricevuto l'abbraccio e l'applauso di tutto il pubblico. “Sono stata l’unica… A nessun cantante gli hanno fatto la standing ovation, tié: a me l’hanno fatta… (…) A me sì. Ciapa lì e porta a cà", ha ribadito. Per la prima volta, però, la Zanicchi è arrivata a Sanremo senza suo marito Fausto che, come ha raccontato al settimanale Dipiù, è rimasto a casa per alcuni problemi di saluti con cui lotta da tempo. Per fortuna, però, sta bene.

