Striscia la Notizia, Pierluigi Bersani ridicolizzato da Enrico Lucci: "Allungavi le mani?", a cosa si è ridotto

L'ironia a Striscia la Notizia non manca mai. Anche nella puntata in onda giovedì 3 febbraio, il tg satirico di Canale 5 manda il suo nuovo inviato, Enrico Lucci, tra i politici. L'ex iena di Italia 1 celebra il bis insediamento al Quirinale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella facendo cantare e ballare i politici sulle note della canzoncina per bambini “Il mattarello”. E, dopo Antonio Tajani a Matteo Salvini e Renata Polverini, non può mancare lui: Pier Luigi Bersani.

"A Pierluì - si rivolge Lucci fermando il deputato di Liberi e Uguali per strada - fammi vedere come ballavi nelle balere di Rimini. Oppure ballavi quei lenti in cui allungavi le mani?". Immediata la replica dell'ex presidente della Regione Emilia Romagna, anch'essa scherzosa: "Come una piovra".

Quella nel programma di Antonio Ricci è un'esperienza che difficilmente Lucci dimenticherà. Lui stesso aveva già ammesso: "Quand’ero ragazzino le persone dicevano: 'L’ha detto la televisione!', e tutto ciò che veniva dalla tv era sacro. Striscia la notizia ha insegnato a non fidarsi neanche della televisione, e la sua caratteristica principale rimane proprio quella di far capire dove c’è l’inganno. Mi sono sentito subito integrato: da tantissimi anni non sentivo una simile sinergia di intenti e cervelli".

