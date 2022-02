Striscia la Notizia, "pubblicità occulta": una bomba sul Tg1, in diretta... questa roba

03 febbraio 2022 a

Pubblicità occulta al Tg1? Pinuccio, nel corso della seguitissima rubrica di Striscia la Notizia, Rai Scoglio 24, fa notare un dettaglio non proprio irrilevante andato in onda in ben due servizi del telegiornale Rai. E non sarebbe nemmeno la prima volta che accade: c'è stato il precedente del libro di Marco Damilano, infilato di nascosto in un servizio sull’elezione del Presidente della Repubblica. Il direttore del settimanale L'Espresso, infatti, ne lesse degli spezzoni.

Adesso sarebbe successo di nuovo: "La pubblicità occulta continua a imperversare al Tg1 dell’era Maggioni", fa sapere il tg satirico di Canale 5. Questa volta a finire nel mirino è una famosa nave da crociera, la stessa che è già sponsor del Festival di Sanremo. Pinuccio ha sottolineato che si sarebbe dato ampio spazio a questa nave nei servizi realizzati ieri, mercoledì 2 febbraio, in due edizioni del Tg1 dall’inviato Leonardo Metalli.

Questa sera, comunque, se ne saprà di più. Il servizio di Pinuccio, infatti, andrà in onda nella puntata di Striscia in programma alle 20 e 35 su Canale 5. Protagonista questa sera anche l’inviato Enrico Lucci, che celebra il bis al Quirinale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella facendo cantare e ballare i politici sulle note della canzoncina per bambini “Il mattarello”. Tra le sue "prede" Antonio Tajani, Matteo Salvini, Pier Luigi Bersani, Renata Polverini.

