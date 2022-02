Striscia la Notizia, bomba su Damiano David: "Maneskin, ecco le prove del plagio". E ora?

04 febbraio 2022 a

a

a

A Striscia la Notizia, nei giorni caldissimi del Festival di Sanremo, prosegue la saga di Flaviano, il quinto fantomatico componente dei Maneskin e che la band avrebbe cercato di nascondere in ogni modo. Trattasi, ovviamente, di satira. E questa satira viene ripresa nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 3 febbraio, dietro al bancone Roberto Lipari e Sergio Friscia (al posto di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, il secondo infatti è stato trovato positivo al Covid).

"Pubblicità occulta". Striscia la Notizia lancia una bomba sul Tg1, in diretta... questa roba

Insomma, ecco un nuovo collegamento con Flaviano dei Manesink. "La rivelazione che ha sconcertato il mondo della musica: esiste un quinto componente dei Maneskin ma la band fa tutto per tenerlo in onda. Noi lo abbiamo anche oggi in collegamento. Ecco, insomma, Flaviano dei Maneskin", lo lanciano Lipari e Striscia.

"Allungavi le mani?". Pier Luigi Bersani ridicolizzato da Enrico Lucci: a cosa si è ridotto

Dunque, il fantomatico membro della band spiega: "Sono il quinto dei Maneskin, mi chiamo Flaviano, loro fanno di tutto per tenermi nell'ombra". Poi, l'accusa di plagio a Damiano David, frontman dei Maneskin: plagio non musicale, ma di "stile". "Vorrei aggiungere che tutte le pose sexy di Damiano sono copiate da me", spiega Flaviano, prima di lanciarsi in una grottesca e un poco disturbante dimostrazione praticaq di quanto sostiene. "Per non parlare del look: mi ha copiato tutto. Avete notato che ogni tanto ha la gonna? Lo ha copiato da me... Allora eccoci qua", conclude Flaviano mostrando la gonna che indossa.

Striscia, accue si plagio a Damiano dei Maneskin: il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.