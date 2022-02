Alessia Marcuzzi, gran rifiuto a Mediaset: "Perché non torna alle Iene". Tam-tam impazzito, una dichiarazione di guerra

Francesco Fredella 04 febbraio 2022 a

Ha detto addio a Mediaset in una calda estate. Nessuna trattativa, un “bye bye” improvviso che ha lasciato tutti senza parole. Insomma, Alessia Marcuzzi - storica conduttrice del Biscione - adesso fa tutt’altro: moda e imprenditoria. Ma la tv sembra non essere più nei suoi progetti, sarà tutto vero? Per adesso c’è una notizia che circola dopo una spifferata del settimanale Vero. “Alessia potrebbe tornare alla conduzione di un innovativo programma, incentrato sul mondo della moda, su Prime Video”, si legge. Pare che la Marcuzzi abbia rifiutato il ritorno a Le Iene, dopo diverse proposte di Mediaset.

Una piattaforma streaming, adesso, potrebbe essere il futuro della Marcuzzi. Eppure già da qualche mese circola la voce di un suo totale cambio di rotta mentre a Mediaset gira voce dell’arrivo di Belen Rodriguez proprio a Le Iene. Un’indiscrezione, per ora. Sempre stando ai rumors Belen dovrebbe tornare in video con Teo Mammucari, che conosce bene anche grazie a Tu si que vales (prodotto dalla Fascino). Tra l’altro In passato, nel 2009, hanno condotto insieme Scherzi a parte e Sarabanda.

Ma torniamo alla Marcuzzi. Si volta pagina in attesa del ritorno in tv. Spunta una grande passione per la moda ed i social, dove è sempre molto attiva. La Marcuzzi, tra l’altro, ha aperto un blog di moda – La Pinella – ed ha fondato il marchio di borse Mark & Angels. Nuovi business all’orizzonte. Ma, state tranquilli, i ben informati dicono che la Marcuzzi tornerà in televisione ed il pubblico resta in trepidante attesa.

