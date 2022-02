Striscia la notizia, "Mara Venier" e la frase intercettata dietro le quinte: "Guarda, Drusilla... Ah no". Il gelo

04 febbraio 2022 a

La "Mara Venier" di Striscia la notizia, ne ha per tutti. Nella puntata di stasera 4 febbraio, ha commentato la terza serata del festival di Sanremo e ha sparato su tutti, da Drusilla Foer a Dargen D'Amico. Ma soprattutto ha fatto a pezzi Achille Lauro: "Direttamente dal backstage dell'Ariston ecco il suo commento alla serata del 3 febbraio", lancia il servizio il tg satirico di Antonio Ricci.

Ed ecco quindi che "la Venier" affonda il cantante romano Achille Lauro che sul palco si è slacciato i pantaloni e si è infilato una mano nelle mutande: "Comincia con le faccette da rimbambito, pure la linguetta. Ma che fa? Wow, che provocazione, originale...", commenta Zia Mara. "Si crede Brad Pitt ma mi pare quelle opere d'arte di Manzoni, me*** d'artista". Insomma, demolito completamente. E quando sul palco sale Drusilla versione cantante, la finta Venier sbianca: "Guarda Achille Lauro, com'è elegante... Ah no, è Drusilla. Me sembrava strano...".

E poi ecco il povero cameraman "steso" in diretta da Cesare Cremonini. E ancora: "il booster di caffè" per reggere allo spettacolo noioso del Festival di Sanremo. "Ma chi li ha scritti questi sketch? Jerry Calà?". Quindi il finto Amadeus ringrazia tutti.

