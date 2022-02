Verissimo, Silvia Toffanin arrabbiata con Alex Belli: "Dillo, fai brutta figura". Triangolo e corna, alta tensione in studio

05 febbraio 2022 a

Alex Belli è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ovviamente ha tenuto banco il tema dell’amore libero e soprattutto il triangolo con la “moglie” Delia Duran e Soleil Sorge. A distanza di due mesi dall’uscita dell’attore dal Grande Fratello Vip, le sue vicende amorose continuano a essere trattate pubblicamente.

Durante la puntata di Verissimo, c’è stata un po’ di tensione tra Belli e la Toffanin, con quest’ultima che ha provato a mettere alle strette l’attore chiedendogli se ha tradito o meno Delia con Soleil. “Perché continui a negare, dillo. L’hai tradita, scusate l’ho tradita - ha insistito la conduttrice di Verissimo - fai tu brutta figura, credimi. Un giorno dici una cosa e un altro ne dici un’altra”. Nonostante l’affondo della Toffanin, l’attore non si è scomposto più di tanto: “Silvia, sono tre mesi che dico sempre le stesse cose. Tra me e Soleil c’è una grande complicità, che è andata anche in una fase fisica. Più di questo non dico”.

In seguito Belli ha rivelato di voler uscire di scena dalla televisione non appena finirà il contratto con il GfVip, ma la Toffanin ha palesato i suoi dubbi a riguardo: “Non ci credo. Non credo che tu sparisca dalla tv. Secondo me dici così perché farai una quarantena per entrare in casa. Non sei furbetto solo tu, caro”.

