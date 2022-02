Verissimo cannoneggia su Sanremo 2022: “Riti voodoo ad Amadeus?”, dietro le quinte...

05 febbraio 2022 a

I Jalisse aspettano da 25 anni di tornare sul palco dell’Ariston, dove trionfarono nel 1997 con Fiumi di parole. I due cantanti ci terrebbero moltissimo a tornare al Festival di Sanremo, ma ogni volta trovano le porte chiuse. “Diverse volte ci siamo chiesti il perché di tutti questi no - hanno dichiarato dal salotto di Verissimo, dove sono stati ospiti di Silvia Toffanin - ma stiamo ancora cercando di capire i motivi”.

“Posso immaginare che la nostra vittoria all’epoca forse non sia andata giù a molti - hanno proseguito - perché subito dopo siamo stati attaccati in diverse situazioni. Però non ci scartate per un pregiudizio, ascoltateci”. Tra l’altro i Jalisse sono stati nominati nella prima serata di Sanremo 2022 da Fiorello, secondo cui il duo farebbero i riti voodoo ad Amadeus per essere stati esclusi dal Festival.

Si trattava ovviamente di una battuta, però resta il fatto che i Jalisse non riescono proprio a trovare posto a Sanremo, ormai da 25 anni: “Siamo due persone buone che non fanno quelle cose. Siamo una famiglia e siamo artigiani della musica. Quest’anno sono stati selezionati venticinque cantanti e potevano sceglierne ventisei. Non volevamo prendere il posto di nessuno. Saremmo stati disposti anche ad arrivare ultimi, anche perché abbiamo già vinto una volta”.

