Che tempo che fa, Papa Francesco da Fabio Fazio: vaccino, indiscrezioni-bomba sulle parole del Pontefice

Tutto pronto per l'ospitata di Papa Francesco a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3. Colpo sensazionale, il tutto in onda nella serata di oggi, domenica 6 febbraio. Incredibile ma vero, il Pontefice da Fabio Fazio, in collegamento, ultimo super-ospite di una clamorosa lista in cui figurano tra gli altri anche Barack Obama e Bill Gates.

Come detto, Papa Francesco non sarà presente fisicamente, come ovvio, ma in collegamento da una delle stanze di Santa Marta, l'albergo vaticano in cui vive dal 2013, quando fu eletto in Conclave. Francesco ha infatti rinunciato all'uso del Palazzo Apostolico, ritenuto troppo sfarzoso e lussuoso.

E nel frattempo filtrano le indiscrezioni sui temi che verranno affrontati nell'intervista con Fazio, la cui scaletta è stata ovviamente concordata da tempo. Pare che nel colloquio si parlerà di Covid, della ripresa e dei vaccini: il Pontefice rivolgerà un appello affinché si faccia qualcosa di concreto per offrire più dosi ai paesi in via di sviluppo e all'Africa, dove la campagna vaccinale continua a stentare.

E ancora, si parlerà di immigrazione, dell'Europa e dei venti di guerra che soffiano tra Ucraina e Russia. Possibile anche che si tocchi uno dei temi più delciati in assoluto, ossia gli scandali legati alla pedofilia che hanno sconquassato il Vaticano e, ultimamente, toccato anche l'immagine di Benedetto XVI. Fari puntatissimi, insomma, su Che tempo che fa.

