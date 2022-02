Striscia la Notizia, bomba sul furionda della Ferilli a Sanremo: "Pezzo di mer***". Secondo voi... soffiata clamorosa

06 febbraio 2022 a

a

a

Un grosso caso all'ultima serata del Festival di Sanremo 2022, la kermesse del trionfo di Mahmood e Blanco, di Amadeus e della Rai, con uno share stellare. Un grosso caso che ha per protagonista Sabrina Ferilli, co-conduttrice per la serata di chiusura.

"Plagio di Achille Lauro a Sanremo", Striscia la Notizia mostra le prove: uno tsunami sul Festival | Video

Si tratta del fuorionda di cui vi abbiamo approfonditamente dato conto in questo articolo : dietro le quinte, a microfono aperto e mentre Amadeus la chiama, ecco che la Ferillona sbotta, "fa il pezzo di mer***", si sente chiaramente. Il tutto poco dopo un altro fuorionda, in cui affermava: "Nun ce sto". Insomma, era molto polemica.

"Il mio festival può finire qua". Ciò che non avete visto: ira e minacce di Iva Zanicchi, bomba di Striscia su Sanremo | Guarda

Ma cosa è successo? Per ora, non ci sono risposte al riguardo. Per certo, sul palco, Sabrina Ferilli è apparsa molto tesa, tanto da rifiutare anche la mano di Amadeus. Volto serio, tirato, pochi sorrisi. Insomma, qualcosa è successo. E sulla vicenda ecco piovere l'immancabile Striscia la Notizia, che con Sanremo ha da sempre un conto aperto. L'account twitter del tg satirico di Canale 5 rilancia infatti un breve estratto video, quello del "clamoroso fuorionda della Ferilli". Ma, soprattutto, a corredo del video aggiungono: "Secondo voi di chi parla la Ferilli?". Una domanda maliziosa, poiché sembra anche sottointendere una risposta. Quale? Ai posteri l'ardua sentenza...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.