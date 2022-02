Domenica In, lutto e lacrime per Mara Venier: "Grande amica mia, ti devo tutto". Il dolore in diretta su Rai 1

06 febbraio 2022 a

Finisce Sanremo, inizia Domenica In, direttamente dal teatro Ariston che ha ospitato la kermesse. A condurre su Rai 1 ovviamente Mara Venier: una puntata tutta dedicata a Sanremo e con le esibizioni di tutti i cantanti in gara.

Aprendo la puntata, zia Mara si lascia andare: "È stato un grandissimo Festival, voglio fare i complimenti ad Amadeus, il vero vincitore di questo Sanremo". E, in effetti, i dati dello share, strepitosi, confermano il trionfo del conduttore e direttore artistico.

Ma subito dopo, Mara Venier si commuove: "Prima di cominciare voglio ricordare una donna meravigliosa, grande amica mia, devo a lei tanto, tutto. Mercoledì 2 febbraio se n’è andata Monica, Monica Vitti. Ed io voglio ricordarla così". Così con gli occhi umidi, lanciando un filmato che mostrava le ospitate di Monica Vitti a Domenica In. La Venier e l'attrice, infatti, erano molto legate.

Al termine del filmato, una clip in cui veniva celebrata la voglia di vivere e l'umorismo di Monica Vitti, una Venier ancor più commossa ha aggiunto: "Ciao Monica, ovunque tu sia e grazie di cuore a tutto quello che hai fatto per me. Mando un abbraccio forte al compagno di vita Roberto". Un tributo doveroso, sentito, davanti al quale l'Italia si è commossa.

