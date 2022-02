Domenica In, Gianni Morandi abbraccia e bacia appassionatamente Mara Venier: "Ma sei pazzo?"

06 febbraio 2022 a

Un bacio sulla bocca a Mara Venier di un entusiasta Gianni Morandi in scena sul palco del Teatro Ariston durante Domenica In, nella puntata dedicata a Sanremo. Mara Venier divertita ha scherzato: "Ma che fai? Sei pazzo? Dov'è Anna?", ha chiesto la Venier riferendosi all'inseparabile moglie di Gianni. "Per fortuna Nicola - ha ribattuto Gianni Morandi riferendosi al marito di Mara Venier - è ai Caraibi. Mica ci può vedere". "Come no? Con Rai Italia ci vedono dappertutto", ha risposto Mara Venier. Per poi rivelare: "Io l'ho corteggiato tanto ma lui si è sempre sottratto. E adesso mi presenta così"

Il terzo classificato del Festival di Sanremo con la canzone “Apri tutte le porteha raccontato la sua epserienza. “E’ stato talmente bello che dopo tutta la tensione…”. Morandi, ancora al settimo cielo per il risultato realizzato, ha salutato tutti i presenti sul palco dell’Ariston senza però dare molta attenzione alla padrona di casa che è apparsa un po’ risentita. Così dopo ilo bacio ha raccontato “Abbiamo fatto una fiction insieme!”, ha esclamato il cantante. “Ma sei impazzito? Hai tutto il rossetto!”, ha commentato la Venier, pulendole le labbra. “Ma che pazzo!”, ha proseguito Morandi. “Non me lo aspettavo da te, non mi hai mai dato confidenza”, ha aggiunto ancora imbarazzatala Venier.

Ad aggiungersi al siparietto è stato anche Teo Teocoli che, rivolgendosi a Mara Venier ha commentato: “siccome io ho fatto una fiction con Mara…”, baciandola a sua volta. Quindi non poteva mancare Christian De Sica che ha inseguito la conduttrice sul palco dell’Ariston finendo tra le braccia del terzo classificato al Festival di Sanremo. “Noi abbiamo passato un periodo bellissimo della nostra vita”, ha poi spiegato la padrona di casa di Domenica In, giustificando il gesto di Morandi di pochi istanti prima. “Dovete sapere che io l’ho corteggiato molto, scappava sempre. Ora vuoi smascherare i miei altarini?”, ha aggiunto la Venier prima di lanciare la sua performance sulle note di “Apri tutte le porte”.

