Che tempo che fa, Papa Francesco e l'intervista "in diretta"? Dagospia contro Fazio: "Guardate bene qua"

L'intervista di Fabio Fazio a Papa Francesco a Che tempo che fa si candida indubbiamente a diventare l'evento televisivo di questo 2022. Un colpaccio su cui Dagospia si diverte a fare le pulci, a partire da un dettaglio: l'orologio al polso sinistro del Pontefice.

"La prima intervista televisiva in diretta a un Pontefice della storia? Non era in diretta!", strilla il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino, che dimostra le sue tesi con tanto di screenshot da Rai3: "L'orologio di Papa Francesco segnava le 17. E due minuti dopo le 17.30: segno che non solo il colloquio con Fazio era registrato, ma è stato anche tagliato e lavorato". Una questione legata, probabilmente, anche a problemi logistici e per così dire, ma che si lega a un'altra questione e solleva un altro problema televisivo.

Quale? Dagospia lo spiega con un'altra annotazione non proprio marginale, e decisamente velenosa: "Nessuna domanda 'scomoda', ma a questo Fabiolo ci ha abituato: con la sua saliva si potrebbe risolvere il problema della siccità in un Paese di media grandezza". Il riferimento è all'assenza di riferimenti allo scandalo sessuale che stra travolgendo il Vaticano e al dossier sugli abusi degli uomini di chiesa italiani, che potrebbe scoperchiare una situazione devastante per l'immagine della Santa Sede.

