Che tempo che fa, Fabio Fazio e Papa Francesco: "Con la sua saliva...". Accusa durissima: "Cosa non ha chiesto al Pontefice"

Dopo l'intervista a Papa Francesco a Che tempo che fa, Dagospia "apre il fuoco" su Fabio Fazio: "Con la sua saliva si potrebbe risolvere il problema della siccità in un Paese di media grandezza", scrive velenosissimo il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino. Motivo? Il "tenore" dell'intervistatore, più volte in passato accusato di essere poco incisivo e troppo condiscendente con alcuni dei suoi ospiti. In gergo, di "zerbinarsi" di fronte ai vip che riscuotono il suo favore, umano e politico.

Certo, l'intervista a un Pontefice vale una intera carriera. In questo senso, dunque, chapeau a Fazio, al suo staff di autori e a Rai3. Ma l'impressione è che l'intervista a Bergoglio sia stata un po' anche una occasione persa resta. Non a caso Dagospia sottolinea come dal padrone di casa non sia arrivata "nessuna domanda 'scomoda', ma a questo Fabiolo ci ha abituato: con la sua saliva si potrebbe risolvere il problema della siccità in un Paese di media grandezza".



Nella fattispecie, si parla dello scandalo sessuale che da settimane sta scuotendo il Vaticano e del possibile dossier sugli abusi degli uomini di chiesa italiani che potrebbe travolgere la Santa Sede. Non a caso, il giornalista Alvise Armellini su Twitter sottolinea proprio questo punto: "Il più importante talk show della Rai Che tempo che fa ha intervistato Papa Francesco per un'ora e non ha chiesto nulla riguardo lo scandalo degli abusi sessuali. Sembra che non sia un tema nell'agenda pubblica italiana".

Forse, ma questo è un sospetto malizioso instillato da Dagospia, il fatto che l'intervista sia stata non in diretta, ma "registrata, tagliata e lavorata" ("L'orologio di Papa Francesco segnava le 17. E due minuti dopo le 17.30", sottolinea Dago con tanto di screenshot) non era casuale.

