Verissimo, Elisabetta Gregoraci in studio e il figlio Nathan Falco gela Silvia Toffanin: "Ste domande... Mi dissocio"

Momenti di gelo (inatteso) a Verissimo, domenica pomeriggio su Canale 5: in studio da Silvia Toffanin ci sono Elisabetta Gregoraci insieme al figlio Nathan Falco, avuto 12 anni fa da Flavio Briatore. Una famiglia ancora unita, nonostante la separazione dei genitori. Vacanze insieme, momenti di tenerezza condivisi sui social: anche per questo ogni foto di famiglia rilancia il gossip su un presunto ritorno di fiamma della coppia, che la 40enne showgirl calabrese tiene a smentire anche dalla Toffanin.

Per una volta, però, l'attenzione si sposta sulla vita sentimentale del rampollo Briatore. E molti telespettatori di Verissimo lo hanno descritto come "insofferente" di fronte alle insistenze della padrona di casa. La Toffanin gli chiede se gli piacerebbe avere un altro fratellino o una sorellina e forse per evitare gaffe o fraintendimenti prende la parola proprio la Gregoraci: "Vuole stare solo, da tempo me lo dice". Quindi la conduttrice si rivolge direttamente a Nathan Falco, chiedendogli se nella sua vita ci sia già una fidanzatina. Il ragazzino alza gli occhi al cielo, sbuffa in maniera plateale e la gela: "Aaaaah ste domande…", ha sbuffato.

Applausi però alla Toffanin, che non si scompone e anzi lo tranquillizza con una battuta fulminante e simpatica: "Guarda che le mamme sono tutte così". Ma il figlio della Gregoraci e Briatore, non pago, si gioca il carico: "Mi dissocio". Lo scambio di battute va avanti a ritmo serrato. "Ma c’è o non c’è?", chiede ancora la Toffanin riguardo alla fidanzatina. E Nathan Falco chiude nuovamente la questione alzando le barricate: "Mi dissocio". E la Gregoraci quasi si scusa con la collega: "Sì, è proprio fatto così".

