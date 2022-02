Che tempo che fa, Papa Francesco da Fazio: "Gli ascolti? Sabato, Amadeus...". Un caso clamoroso in Rai

07 febbraio 2022 a

A corredo di una settimana perfetta per la Rai, che ha macinato record su record in termini di ascolti e raccolta pubblicitaria grazie alla 72ª edizione del Festival di Sanremo diretta e condotta da Amadeus, anche nella prima serata di domenica il servizio pubblico l’ha fatta da padrone. L’esordio de L’Amica geniale 3 su Rai1 è stato accolto in maniera tiepida (20,6% di share), mentre il vero boom lo ha fatto registrare Che tempo che fa.

Fabio Fazio ha infatti capitalizzato il grossissimo colpo televisivo messo a segno: l’intervista a Papa Francesco è stata un evento storico, e infatti la trasmissione di Rai3 è stata premiata da un seguito di 6.731.000 spettatori pari a un share del 25,4%. Curioso però notare che neanche il Pontefice può nulla nel confronto del Festival di Sanremo, con la finale che è stata seguita da più del doppio degli spettatori: quelli di Amadeus sono stati numeri da finale mondiale della nazionale di calcio, semplicemente inavvicinabili.

Ma resta a Fazio l’orgoglio di essere riuscito a fare un’intervista così importante a Papa Francesco. Ovviamente con una connotazione politica e sociale piuttosto marcata, non a caso Sua Santità ha rimarcato il modo indegno in cui vengono trattati i migranti: “Quello che si fa con loro è criminale. Soffrono, poi rischiano per attraversare il Mediterraneo e a volte vengono respinti. L’Unione Europea deve mettersi d’accordo, l’equilibrio si crea in comunione”.

