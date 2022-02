Che tempo che fa, Fabio Fazio e la domanda sui bimbi che mette in crisi Papa Francesco: "Non c'è risposta", attimi di gelo

07 febbraio 2022 a

L’intervista che Fabio Fazio ha realizzato con Papa Francesco a Che tempo che fa su Rai 3è stata un momento storico. Ovviamente tutto è stato organizzato nei minimi dettagli e non si è parlato degli scandali che hanno colpito il Vaticano, bensì del dramma dei migranti e delle guerre. C’è però una domanda che ha messo un po’ in difficoltà il Pontefice, ed è la seguente: “Perché soffrono i bambini?”.

Sua Santità ci ha riflettuto un attimo e poi si è arreso all’evidenza: “Non c’è risposta. Dio è forte, sì, onnipotente nell’amore. Invece l’odio, la distruzione, sono nelle mani di un altro che ha seminato per invidia il male nel mondo”. Insomma, una risposta quella del Pontefice molto onesta, ma anche spiazzante: "Non c'è risposta". Molto significativo l’intervento sui migranti e in particolare sui morti nel Mediterraneo alla ricerca di una vita migliore: “I migranti che partono soffrono nei lager, nelle mani dei trafficanti. Per chi ha la responsabilità locale è semplice dire no, mentre le navi cercano un porto sicuro”.

“Ogni Paese - ha dichiarato Papa Francesco - deve dire quanti migranti può accogliere, è un problema di politica interna. C'è l'Unione europea, bisogna mettersi d'accordo, trovando un equilibrio in comunione. I migranti vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati nella società. Quest'ultimo punto è molto importante. Ci sono Paesi che col calo demografico che vivono hanno bisogno di più abitanti, un migrante integrato aiuta quel Paese”.

