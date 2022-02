Che tempo che fa, incredibile Luciana Littizzetto: "Pazzesco, avete notato che la sua papalina...", lo sfottò a Papa Francesco

07 febbraio 2022 a

a

a

Nella serata di domenica 6 febbraio, si è scritto un pezzo di storia televisiva: l'intervista di Papa Francesco a Che tempo che fa, il colloquio con Fabio Fazio su Rai 3, che ha fatto registrare ascolti altissimi, a corollario di un weekend pazzesco per viale Mazzini, dopo i fasti di un Festival di Sanremo da record.

"Non c'è risposta". Fazio, la domanda sui bimbi che mette in crisi il Papa: attimi di gelo su Rai 3

Il Pontefice ha spaziato a tutto campo: dall'ambiente all'immigrazione, puntando il dito contro il chiacchiericcio, spiegando la sua visione della Chiesa del futuro e ammettendo di non avere risposta al perché i bambini soffrano. Un colloquio molto umano, interessante, coinvolgente. Poi l'ammissione di Francesco, ossia quella di avere pochi amici sinceri, profondi, veri. Insomma, un Bergoglio "pop", come ha detto qualcuno, che ha offerto un'immagine di sé molto cristallina, insolita, inusuale.

Papa Francesco da Fazio: "Gli ascolti? Sabato, Amadeus...". Un caso clamoroso in Rai

E nella stessa puntata di Che tempo che fa, ovviamente, non poteva mancare Luciana Littizzetto, la comica torinese che da anni anima la trasmissione di Rai 3 con il suo irriverente monologo. E la Littizzetto non ha risparmiato ironie neppure contro il Pontefice. Strano, ma verissimo. Due battute, in particolare. Ad un certo punto, ha sottolineato: "Abbiamo un presidente con la cravatta storta, un Papa con la papalina storta... due persone pazzesche!". Il riferimento era alla cravatta storta di Sergio Mattarella al giuramento e alla papalina altrettanto storta del Pontefice in collegamento con Fazio. E ancora, la Littizzetto ha scherzato parlando con Fazio: "Perché mi hai detto viene ospite Francesco? Io prensavo Francesco Totti. Poi sento: Sua Santità a che tempo che fa. Una cosa che non mi potevo immaginare", conclude. E non era l'unica a non poterselo immaginare, ammettiamolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.