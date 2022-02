Che tempo che fa, Luciana Littizzetto spinta: "Pensavo a un...". Fazio di sasso, la sera di Papa Francesco

07 febbraio 2022 a

Una "stupefacente" Luciana Littizzetto fa calare il gelo a Che tempo che fa, proprio nella puntata storica in cui Fabio Fazio ha intervistato Papa Francesco. Un evento storico, destinato a marchiare a fuoco la stagione televisiva 2022 (e non solo). In studio si è volati altissimi, parlando di guerra, fede, domande impossibili ("Perché i bambini soffrono se Dio è amore infinito? La verità è che non c'è risposta", ha ammesso il Pontefice) e confessioni intime.

Il Santo Padre ha ammesso che da giovane in Argentina il suo sogno era diventare macellaio e di "non essere un santo", preferendo la vita sociale e l'incontro con gli altri all'ascesi. Ma è stato anche il weekend post Sanremo e la Littizzetto non può esimersi dal commentare, a modo suo, quanto accaduto all'Ariston e in rete. Tra i meme più diffusi nelle ultime ore, il momento cult in cui Giusy Ferreri, in gara con Miele e protagonista venerdì sera del duetto Io vivrò senza te di Lucio Battisti in coppia con Andy dei Bluvertigo.

Il suo Festival è stato deludente, con il pubblico assai dreddo, ma sui social la foto della Ferreri armata di megafono è stata utilizzata nei modi più svariati ed esilaranti. "Pensavo fosse un cannone, non avevo capito fosse un megafono subito...", ha ammesso la Littizzetto, con Fazio che la guardava (e ascoltava) terrorizzato. Insomma, l'aurea "sacrale" della puntata è andata a farsi benedire, Pontefice (e Achille Lauro) permettendo.

E tra i commenti, si segnala quello di un telespettatore imbufalito con la comica torinese: "Perché devo pagare il canone per la signora Littizzetto? Cambiate sul 9 che c'è Teresa Mannino che fa ridere con intelligenza". E tanti saluti.

