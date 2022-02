Striscia la Notizia inchioda la Rai: "Chi hanno promosso direttore del canale fantasma". Come lo spiegano?

07 febbraio 2022 a

Striscia la Notizia torna a occuparsi del "canale fantasma". Nella puntata di lunedì 7 febbraio, Pinuccio dedica la sua rubrica "Rai Scoglio 24" su Canale 5 a Fabrizio Ferragni. Quest'ultimo, direttore di Rai English, sarebbe stato promosso sul campo. Peccato però - è la denuncia del tg satirico di Antonio Ricci - che il canale in inglese della tivù di Stato sia stato annunciato nel 2018, ma non ha mai visto la messa in onda.

Ma non è tutto, perché il direttore è stato da poco nominato a capo della Direzione offerta estero, con la responsabilità di altre due strutture, Rai Italia e Rai World Premium. Ma, è la domanda che si pone Pinuccio dopo che l'ad Carlo Fuortes aveva dichiarato che per il momento di far partire Rai English non se ne parla, che cosa farà il nuovo megadirettore?

Un caso di cui si era già occupata Striscia la Notizia nel lontano 2020. All'epoca il canale era costato circa 2 milioni di euro di soldi pubblici pur non avendo mai trasmesso nulla e con un direttore nominato e retribuito. E oggi, a più di due anni di distanza, nulla sembra cambiato. Da qui il servizio di Pinuccio, che ancora una volta accusa la Rai di spreco.

